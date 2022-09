Empresas eletrointensivas descontentes com plano do governo

O governo apresentou ontem um plano de apoio às empresas de 1,4 mil milhões de euros, mas para a Associação Portuguesa dos Industriais Grandes Consumidores de Energia Eléctrica (APIGCEE), as medidas são insuficientes para que as empresas consigam suportar o aumento dos custos com a energia.

"O anunciado plano de apoio não apresenta medidas que façam efetivamente baixar os preços da eletricidade e do gás natural (+365% no preço da eletricidade no caso de alguns associados), o que dificulta a continuidade de algumas das maiores empresas geradoras de riqueza e de emprego no nosso país", diz em comunicado a APIGCEE, que representa empresas como a Secil, Cimpor, Navigator, Altri ou BA Vidros.

A associação lamenta ainda que não tenha sido considerada nenhuma das propostas que a APIGCEE fez ao governo, "com impacto orçamental neutro e com a vantagem de incidirem diretamente nos preços da energia", sublinha. Entre as medidas que tinha proposto, está o "estabelecimento de contratos bilaterais entre o comercializador de último recurso (CUR) e os consumidores eletrointensivos; a devolução ao sistema elétrico dos proveitos relativos às emissões de CO2 incorporadas no preço de mercado e não emitidas; a contratação de gás natural ao comercializador de último recurso de gás (CURG) e disponibilizar, rapidamente, a compensação dos custos indiretos decorrentes das emissões de CO2 e avaliar a possibilidade de aumento das verbas associadas a esta medida".

Neste momento, defendem as empresas que são grandes consumidoras de eletricidade, seria necessário ir até "mais longe nas medidas a adotar", face ao que tinham proposto. E lembram o discurso sobre o Estado da Nação da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que esta semana "anunciou um conjunto de propostas que serão apresentadas aos Estados-Membros, mas que aparentemente não serviram ainda de mote ao atual plano de apoio na captação de fundos que garantam a sustentabilidade financeira das medidas sem onerar o orçamento de Estado".

E reiteram outra das suas propostas, no sentido de ser definido "um preço máximo para remunerar as tecnologias com pequenos custos operacionais e com emissões de CO2 marginais (e.g., eólica, fotovoltaica, hídrica sem bombagem)".

.Sobre o mecanismo ibérico que fixa um teto ao preço de gás natural utilizado pelas centrais de cogeração, a APIGCEE considera que "tem revelado alguns aspetos perversos que originam custos de ajuste não compagináveis com a laboração das empresas em períodos de vazio e supervazio, deslocando consumos para os períodos de cheia e ponta, contrariando a boa gestão do sistema eléctrico". E consideram "fundamenetal que, independentemente das medidas finais que venham a ser implementadas no setor eléctrico, se obtenha o compromisso político na manutenção do atual valor das tarifas de acesso às redes (TAR) no decurso do ano de 2023".

A associação considera "positivo", mas "manifestamente insuficientes" o reforço dos apoios às indústrias intensivas em gás natural.

Já sobre "as medidas de compensação parcial do EBITDA negativo", a associação doz "não são eficientes nem adequadas às empresas energia intensivas caracterizadas pelo uso intensivo de capital". "As empresas de capital intensivo não conseguem sobreviver com EBITDA negativo, mesmo que reduzido", sublinha a associação.