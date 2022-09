Empresas Familiares: "Há muito show off e poucos resultados"

Peter Villax, presidente da Associação das Empresas Familiares © Gerardo Santos / Global Imagens

O presidente da Associação das Empresas Familiares, Peter Villax, mostra-se cético quanto à eficácia e concretização do pacote de medidas dirigido às empresas intensivas em gás natural. "Há muito show off e poucos resultados", afirmou Peter Villax, esta quinta-feira, em declarações ao Dinheiro Vivo.

O líder das Empresas Familiares considera que o pacote de 1400 milhões de euros é ambicioso, mas questiona de que forma "o governo vai conseguir conjugar essa despesa com equilíbrio orçamental".

Peter Villax reconhece que "é muito dinheiro", mas "o que é preciso é que chegue efetivamente às empresas". E dá alguns exemplos do falhanço do governo: "O primeiro aviso das agendas mobilizadoras do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) foi lançado a 1 de julho de 2021, 15 meses depois e o governo ainda está a contratualizar projetos. Há aqui pouco rigor".

"O governo tem de ser mais eficaz no seu trabalho", conclui.