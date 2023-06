Empresas forçadas a refletir quebra dos preços para travar fúria dos juros do BCE

Mário Centeno, governador do Banco de Portugal, durante a apresentação do Boletim Económico. © LUSA

Para baixar a febre inflacionista e evitar futuros agravamentos das taxas diretoras do Banco Central Europeu (BCE) que pesam depois nos juros dos créditos à habitação, o governador do Banco de Portugal (BdP), Mário Centeno, prescreveu uma receita: as empresas têm de começar já a traduzir nos consumidores a redução do aumento exponencial dos preços, provocado pela covid-19 e pela guerra na Ucrânia, limitando, assim, as margens que poderiam vir a arrecadar.

"Os preços internacionais das matérias-primas, dos bens energéticos e alimentares estão em regra a cair. Isto é a reversão de um choque temporário que a Europa sofreu em 2022 e que está quase revertido na sua totalidade", revelou esta sexta-feira Mário Centeno durante a apresentação do novo boletim económico, no qual atualiza as previsões até 2025 e faz o ponto da situação da crise inflacionista.

O líder do supervisor da banca nacional prevê que "a transmissão nos mercados desta reversão muito grande do aumento dos preços" ocorra "nos próximos meses". E deixa um alerta: "Apenas o mau funcionamento dos mercados pode justificar que isso não seja assim. Se falharmos esta reversão, vamos colocar uma pressão adicional sobre a política monetária e vamos ser forçados a prolongar o processo de aumento de taxas de juro e, com isso, perder a previsibilidade que podemos estar quase a atingir a partir do verão".

Recorde-se que, esta quinta-feira, o BCE voltou a subir as taxas de juro de referência em mais 25 pontos base, elevando a taxa de financiamento para os 4%, o nível mais elevado desde 2008. E avisou que a trajetória é para continuar em julho. Sem se comprometer com projeções ou estimativas sobre o que acontecerá depois, Centeno relevou apenas que "espera previsibilidade a seguir ao verão", ou seja, a subida dos juros poderá abrandar ou mesmo ser suspensa, decisão que já foi tomada pela Reserva Federal norte-americana (Fed). "Para isso, os mercados de bens e serviços têm obrigação de refletir a queda dos preços", sublinhou.

As pressões provocadas pelos aumentos dos ordenados e dos lucros das empresas foram novamente invocadas por Centeno como fatores sobreaquecem a inflação: "Se nos entretivermos com negociações sobre margens e salários que impeçam que a reversão do aumento de preços aconteça, corremos o risco de a política monetária não se tornar previsível, fazendo com que as taxas de juro continuem a aumentar".

As taxas diretoras do BCE, que sobem há oito meses consecutivos desde julho do ano passado, têm um impacto direto nos juros da dívida pública, de empresas e particulares e nos créditos à habitação, indexados à taxa variável. Centeno chegou a prever o ciclo descendente da Euribor a partir do verão, mas agora é mais prudente nos prazos, adiando esse alívio: "A partir do final de 2023, os mercados de futuros antecipam uma redução gradual e sustentada da taxa Euribor que é aquela que afeta a vida de 30% das famílias que têm crédito para habitação permanente".

As projeções sobre a evolução da inflação em Portugal foram revistas ligeiramente em baixa para este ano e 2024, mantendo-se inalteradas para 2025. Assim, o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor deverá crescer, em 2023, 5,2%, menos três décimas face às estimativas do boletim de março. Para o próximo ano, o aumento será de 3,3% menos uma décima, mantendo-se a previsão de 2,1% para 2025. Um valor "próximo do objetivo do Banco Central Europeu, de 2%, refletindo a redução das pressões inflacionistas externas e a maior restritividade da política monetária", sublinha o banco central.

Para já, Centeno não tem informação suficiente para concluir se o IVA zero, aplicado a um cabaz de 46 bens alimentares essenciais entre abril e outubro, terá tido algum impacto no abrandamento dos preços em 2023: "A medida está a ser avaliada com dados que ainda não temos para poder fazer uma avaliação correta".

Medina repete brilharete de Centeno e ganha na dívida

Pela primeira vez, o boletim do Banco de Portugal apresenta projeções orçamentais, revelando que, em 2024 e 2025, o ministro das Finanças, Fernando Medina, deverá igualar o excedente orçamental de 0,2% alcançado por Centeno quando liderava a mesma pasta, em 2019. A estimativa supera as previsões do Programa de Estabilidade 2023-2027 do executivo e que apontavam para um saldo negativo de 0,1% para aqueles dois anos. Em 2023, a economia portuguesa também melhora neste indicador em relação ao cenário do governo: o défice de 0,4% encolhe para 0,1%. No ano passado, o Estado fechou as contas no vermelho mas já próximo do equilíbrio: menos 0,4%.

"O saldo primário deverá situar-se em torno de 2,5% no horizonte de projeção, até 2025, ainda abaixo do 3,1% registado antes da crise pandémica", indica ainda o banco central. "De acordo com as projeções da Comissão Europeia, apenas Portugal, Chipre e Irlanda deverão registar em 2024 saldos orçamentais em torno do equilíbrio", lê-se no mesmo relatório.

Em relação ao peso da dívida pública no Produto Interno Público (PIB), em 2024, Medina deverá ganhar a corrida a Mário Centeno. Quando este era ministro das Finanças, em 2019, a par do superavit, o governante conseguiu baixar a dívida pública para 117,7% do PIB. Para o próximo ano, o BdP espera que este indicador fique, pela primeira vez nos últimos 13 anos, abaixo de 100%, em 97,1%. A trajetória continuará descendente, em 2025, com a dívida a cair mais ainda para 92,5%. Para este ano, dívida deverá recuar para 103,4%.

Dívida pública fica abaixo da linha dos 100% do PIB, pela primeira vez desde 2010, em 2024, um ano antes face às estimativas do governo, segundo o Banco de Portugal.

O regulador é assim mais otimista do que o governo, que prevê um rácio da dívida de 107,5% do PIB este ano, que se reduz para 103% em 2024, só descendo da linha dos 100% em 2025 (99,2%).

O cenário mais positivo para o défice e a dívida surge à boleia de um maior crescimento da economia, impulsionado pelas exportações, pelo investimento e emprego. A variação do PIB foi revista em alta, face às previsões do Banco de Portugal de março, para 2,7% este ano, 2,4% em 2024 e 2,3% em 2025. No boletim anterior, as projeções apontavam para incrementos de 1,8%, em 2023, e de 2%, nos dois anos seguintes. Trata-se de "um desempenho robusto, dando continuidade à convergência com a área do Euro, com as exportações a crescerem mais do que a procura externa", sublinha o banco central. Ainda assim, verifica-se uma enorme derrapagem face ao crescimento alcançado no ano passado, de 6,7% do PIB. Mário Centeno prefere, contudo, assinalar que, "numa década [2016-2025], a economia portuguesa irá crescer mais 8,3 pontos percentuais do que a Zona Euro". Significa que "o país convergiu mais oito vezes" com o espaço da moeda única, naquele período, acrescentou.

À exceção do consumo público, todas as componentes do PIB registaram um novo incremento, nomeadamente as exportações, que continuarão a ser o grande impulsionador, devido ao grande contributo do turismo: as vendas ao exterior deverão aumentar 7,8% este ano (acima dos 4,7% previstos anteriormente) e 4,2% e 4% nos anos seguintes. Também o investimento, que é medido pela Formação Bruta de Capital Fixo, tem uma forte influência na melhoria das previsões: este indicador deverá aumentar 3,1% em 2023 ainda condicionado pela subida das taxas de juro, acelerando para mais de 5% em 2024 e 2025 "com a gradual moderação das taxas de juro e a aplicação dos fundos europeus recebidos", indica o BdP.

As perspetivas para o mercado de trabalho também são favoráveis, com o emprego a subir 0,6% em 2023 e 2024, quando a anterior previsão apontava para aumentos de 0,1 e 0,2%, respetivamente. A taxa de desemprego acompanha, devendo situar-se em 6,8% este ano, uma melhoria em relação aos 7% que a instituição previa em março, ainda assim, acima dos 6% verificados em 2022. Nos próximos dois anos, a projeção é de descida ligeira para 6,7%.

Neste ponto, Centeno destacou "a revolução silenciosa" que se está realizar, uma vez que está a crescer o peso dos salários e do emprego junto das profissões mais qualificadas. "Os setores que mais contribuíram para o aumento do emprego são os da informação, comunicação, imobiliário, consultoria e ciência", indicou o governador do BdP. "Representavam 10% do emprego em 2019 e agora contribuíram com um terço, ou seja, cresceu muito acima da média, sendo que, nestas áreas, o salário médio de 1806 euros cresceu 24% ou mais 347 euros desde 2019, situando-se acima da média salarial geral de 1310 euros", revelou.

"Não é um cenário otimista"

Apesar das projeções para a economia portuguesa serem mais favoráveis, Mário Centeno pede cautela: "Não é um cenário otimista nem benevolente, é antes um cenário muito exigente para todos os que querem que a economia portuguesa cresça e convirja com a área do Euro. E isso exige estabilidade financeira e das políticas económicas".