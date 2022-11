Empresas que exportam para EUA alimentos têm que renovar registo até dezembro

© João Manuel Ribeiro/Global Imagens

As empresas portuguesas que exportam para os EUA géneros alimentícios ou comida para animais têm que renovar o registo junto da Food and Drug Administration até ao final do ano, indicou a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV).

"[...] As empresas nacionais que exportam géneros alimentícios ou alimentos para animais para os EUA que ainda não solicitaram o pedido de renovação do seu registo deverão fazê-lo até 31 de dezembro", alertou esta sexta-feira a DGAV.

A renovação é gratuita, mas caso as empresas não a efetuem no prazo estabelecido, a FDA vai considerar o registo caducado.

No total, 1206 estabelecimentos portugueses estavam registados na base de dados da FDA até setembro.

Desde 2003, é obrigatória a renovação deste registo a cada dois anos.

As empresas devem submeter o pedido de renovação, através do 'site' da FDA Industry Systems, "a não ser que tenham sido expressamente autorizadas a submeter o pedido de renovação por correio".

A DGAV é um serviço central da administração direta do Estado, com autonomia administrativa.