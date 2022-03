Empréstimos à habitação caem em janeiro para 1187 milhões

(Orlando Almeida / Global Imagens) © Orlando Almeida/Global Imagens

Os bancos concederam, em janeiro, 1187 milhões de euros de novos empréstimos para a aquisição de habitação, valor que representa uma quebra 271 milhões face aos 1458 milhões contabilizados em dezembro do ano passado, segundo divulgou esta quinta-feira o Banco de Portugal (BdP). Já face a janeiro de 2021, período marcado pelo segundo confinamento, regista-se um aumento de 219 milhões.

A nota estatística do BdP revela que a banca concedeu no primeiro mês do ano um total de 1714 milhões de euros de novos empréstimos aos particulares, menos 409 milhões que em dezembro de 2021.

A instituição liderada por Mário Centeno recorda na nota que "a redução dos novos empréstimos a particulares encontra-se em linha com o padrão que tem sido observado nos meses de janeiro".

A banca emprestou ainda aos particulares 369 milhões de euros para a finalidade de consumo (373 milhões em dezembro) e 158 milhões para outros fins (289 milhões no último mês de 2021).

A taxa de juro média dos novos empréstimos ao consumo subiu para 7,75%, (7,39% no mês de dezembro de 2021) e na habitação desceu para 0,81% (0,83% em dezembro).

Segundo o BdP, "a subida da taxa de juro do consumo é consistente com a evolução habitualmente verificada nos meses de janeiro".

Empréstimos às empresas também desceram

Já às empresas, os bancos emprestaram em janeiro 1576 milhões de euros, valor inferior aos 2720 milhões registados em dezembro de 2021, mas "consistente com o padrão observado nos últimos anos de redução significativa dos novos empréstimos nos meses de janeiro".

A taxa de juro média dos novos empréstimos a empresas desceu para 1,88%, valor abaixo do registado em dezembro de 2021 (2,00%).

No entanto, a taxa de juro dos novos empréstimos de montante até 1 milhão de euros aumentou para 2,24% (2,12% no mês de dezembro), e a taxa de juro dos empréstimos de montante superior a 1 milhão de euros desceu para 1,38% (1,90% em dezembro).