Empréstimos para habitação abrandam pela primeira vez desde outubro de 2020

No final de agosto, o montante total de empréstimos para habitação era de 99,7 mil milhões de euros, mais dois milhões do que no final do mês anterior. Indica o Banco de Portugal que esta evolução representa um crescimento homólogo de 4,6%, mas que constitui "a primeira vez desde outubro de 2020 que estes empréstimos registaram um abrandamento".

Quanto aos empréstimos ao consumo, no final de agosto totalizavam 20,5 mil milhões, mais dois milhões também do que em julho. Este valor representa um crescimento de 5,9% face a agosto de 2021, sendo que, em julho, esse acréscimo homólogo havia sido de 5,5%.

Já os empréstimos a empresas cresceram 1,5% em relação a agosto de 2021 e totalizavam 76,4 mil milhões de euros. Em julho, o crescimento homólogo havia sido de 1,6%. Diz o Banco de Portugal que "esta desaceleração foi mais expressiva nas pequenas e médias empresas e nas empresas dos setores das indústrias transformadoras e do alojamento e restauração". Pelo contrário, "os empréstimos concedidos às grandes empresas e às empresas dos setores do comércio e transportes aceleraram".