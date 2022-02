Empréstimos para habitação aumentaram 34% em 2021

Mário Centeno, governador do Banco de Portugal. © Gerardo Santos/Global Imagens

Os bancos concederam no ano passado 15.270 milhões de euros em empréstimos para habitação, um aumento de 34% face a 2020, revelou esta quinta-feira o Banco de Portugal (BdP). Em dezembro, a taxa de juro para aquisição de casa fixou-se em 0,83%, superior à verificada em igual período de 2020 (0,80%).

No total, a banca emprestou 21.966 milhões de euros aos particulares em 2021.

De acordo com os dados hoje divulgados pelo BdP sobre novos empréstimos, os bancos concederam aos particulares empréstimos no valor total de 4.442 milhões de euros para consumo e 2.254 milhões de euros para outros fins, mais 10% e 2% do que em 2020, respetivamente.

Relativamente à evolução das taxas de juro, o BdP revela que, em dezembro de 2021, subiu para 7,14% nos novos empréstimos ao consumo e manteve-se em 0,83% na habitação. "Ambas as taxas são superiores às registadas em dezembro de 2020 (6,96% e 0,80%, respetivamente)", diz.

Empréstimos a empresas descem

Já o montante de novos empréstimos concedidos pelos bancos às empresas desceu para 20.826 milhões de euros, menos 12.721 milhões de euros do que em 2020. Esta quebra prende-se com a disponibilização de linhas de crédito de apoio ao tecido económico no âmbito da pandemia verificada em 2020..

O BdP revela que a taxa de juro média dos novos empréstimos a empresas desceu para 2% em dezembro de 2021, valor abaixo do registado em novembro de 2021 (2,04%), mas muito próximo do observado em dezembro de 2020 (1,99%).

De referir que a taxa de juro dos novos empréstimos de montante inferior ou igual a 1 milhão de euros diminuiu para 2,12%, enquanto a taxa de juro dos empréstimos de montante superior a 1 milhão de euros subiu para 1,90%.

Depósitos de particulares a subir

No ano passado, os novos depósitos de particulares atingiram os 43.016 milhões de euros, mais 284 milhões do que em 2020, com 85% a serem aplicados em soluções a prazo até 1 ano. A taxa de juro média em dezembro de 2021 manteve-se no mínimo histórico de 0,04%.

Relativamente a novos depósitos de empresas, estes totalizaram 10.748 milhões de euros, dos quais 95% foram aplicados a prazo até 1 ano. Em dezembro, a taxa de juro média aumentou para 0,06%.

Já na área do euro, a taxa de juro média dos novos depósitos de empresas permanece negativa desde agosto de 2019.