Encerramento de fronteiras estará previsto no novo estado de emergência

Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa © MÁRIO CRUZ/LUSA

O próximo decreto presidencial do estado de emergência vai prever a possibilidade de encerramento de fronteiras, de acordo com o CDS e o Partido Ecologista "Os Verdes" que foram recebidos esta terça-feira pelo Presidente da República.

"Esta é uma possibilidade que estará inscrita no decreto presidencial que dará hipótese ao Governo para conter o avanço galopante da pandemia", afirmou o líder do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos.

A hipótese de fechar as fronteiras já tinha sido indicada pelos "Verdes" depois da audiência com Marcelo Rebelo de Sousa. "O diploma será muito semelhante ao último que foi votado. Terá ligeiras alterações, sobretudo por causa do encerramento de escolas, a venda de livros e a possibilidade de se fechar fronteiras caso isso seja necessário", afirmou a deputada do Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV), Mariana Silva.

A possibilidade foi depois reafirmada pelo presidente dos centristas. "Apelámos para que estivesse vertida a possibilidade de encerramento de fronteiras, como na primeira vaga da pandemia", indicou Rodrigues dos Santos.

Também em relação à hipótese de ensino à distância o presidente do CDS pediu que ficasse contemplado no no decreto presidencial. "Apelámos a que fosse consagrada a possibilidade de haver ensino online", indicou o líder centrista, acusando o Governo de "se ter escudado na sua incompetência com um incumprimento da promessa sobre a distribuição de computadores no arranque deste ano letivo para suspender toda a atividade letiva. O CDS entende que a decisão é arbitrária, e nivela o país por baixo", afirmou.

Francisco Rodrigues dos Santos referiu-se aos colégios privados, indicando que "é demais evidente que as crianças que têm condições não podem ser prejudicadas nem deixadas para trás por este Governo."

Vacinar ou não os políticos

Questionado sobre a vacinação prioritária de dirigentes de cargos políticos, o líder do CDS falou de um "insulto" para quem precisa o quanto antes.

"Dar prioridade a titulares de órgãos de soberania é um insulto a quem mais sofre, como é o caso dos idosos", afirmou o dirigente centrista.

"É indefensável colocar todos esses políticos à frente dos mais idosos, dos utentes dos lares, dos profissionais de saúde - tanto do público como do privado - e de outros grupos de risco que ainda não foram vacinados", declarou. Francisco Rodrigues dos Santos reiterou que se estivesse abrangido por este "direito prioritário" cederia a sua vacina a um idoso.

Também o deputado único da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo, escreveu ao presidente da Assembleia da República para informar que não pretende "ser incluído em qualquer grupo prioritário" de acesso à vacinação contra a covid-19. O deputado do PSD, Cristóvão Norte, também já disse numa mensagem no Twitter, que não quer ter prioridade. Escreve que não é idoso nem doente e que a função que exerce não acarreta riscos acrescidos de infeção.

No entanto, Cristóvão Norte reafirmou que considera imprescindível que o Presidente da República, o primeiro-ministro e membros do Governo sejam vacinados nesta fase.