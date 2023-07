Endividamento da economia aumenta 1,6 mil milhões em maio

O endividamento dos particulares registou, em maio, um crescimento homólogo de 1,4%. © Gerardo Santos/Global Imagens

O endividamento do setor não financeiro (administrações públicas, empresas e particulares) aumentou 1,6 mil milhões de euros em maio face ao mês anterior, totalizando assim 804,4 mil milhões, avançou esta segunda-feira o Banco de Portugal.

Do total da dívida, 440,6 mil milhões de euros respeitavam a empresas privadas e particulares e 363,9 mil milhões de euros ao setor público (administrações públicas e empresas públicas).

Em maio, o endividamento do setor público teve um incremento de 1,1 mil milhões de euros. Este acréscimo verificou-se junto dos particulares (1,7 mil milhões de euros), devido ao investimento das famílias em certificados de aforro. Junto das administrações públicas registou-se um aumento de 1 mil milhões de euros.

Já a dívida do setor público diminuiu junto do exterior (1,4 mil milhões de euros) e do setor financeiro (0,4 mil milhões de euros).

Os dados do Banco de Portugal dão também nota que o endividamento do setor privado aumentou 0,5 mil milhões de euros, valor idêntico ao registado com a dívida das empresas privadas.

Em maio, o endividamento dos particulares não se alterou de forma relevante em relação ao mês anterior.

Na comparação homóloga, o endividamento das empresas privadas aumentou 0,3%, enquanto o dos particulares cresceu 1,4%.

Segundo o Banco de Portugal, em ambos os setores, o endividamento tem continuado a aumentar, mas a um ritmo decrescente, com as taxas de variação anuais a reduzirem-se, de abril para maio, 0,1 e 0,3 pontos percentuais, respetivamente.