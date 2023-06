Endividamento da economia bate recorde de 804 mil milhões de euros em abril

© Gerardo Santos / Global Imagens

A dívida das famílias, empresas e Estado somou 1,9 mil milhões de euros no quarto mês do ano, fazendo ascender para 804 mil milhões de euros o passivo total da economia, excluindo a banca, revelou esta quinta-feira o Banco de Portugal (BdP).

Face a abril do ano passado, altura em que o endividamento do setor não financeiro apontava para os 787,6 mil milhões de euros, o aumento registado foi de cerca de 2,9%, ou seja, mais 16,4 mil milhões, em termos homólogos.

Segundo a nota estatística, o montante devido pelas administrações e empresas públicas conheceu uma subida de 1,8 mil milhões de euros, assumindo um peso atual de 362,8 mil milhões de euros.

Este acréscimo, refere o BdP, "verificou-se junto dos particulares (1,3 mil milhões de euros), principalmente pelo investimento das famílias em certificados de aforro, junto das administrações públicas (1,0 mil milhões de euros) e do setor financeiro (0,5 mil milhões de euros)".

Em contrapartida, o endividamento do setor público diminuiu 1,1 mil milhões de euros junto do exterior.

No privado, a dívida subiu 0,1 mil milhões de euros, balançada pelo acréscimo de 0,2 mil milhões do lado das empresas - que refletem "essencialmente um crescimento do endividamento perante o exterior" -, e pelo decréscimo de 0,1 mil milhões de euros por parte das famílias, sobretudo junto do setor financeiro.

De acordo com o supervisor, em abril, o endividamento das empresas privadas cresceu 0,8%, em termos homólogos, mais 0,1 pontos percentuais do que no mês anterior. Já o passivo dos particulares aumentou 1,8%, valor inferior ao verificado em março (2,3%).

No final de abril, o endividamento do setor privado era de 441,2 mil milhões de euros.