Energia. Costa assinala redução do ISP que reduz preços da gasolina e gasóleo

O primeiro-ministro, António Costa, voltou a destacar a redução do ISP que entra esta segunda-feira em vigor e que se traduz numa redução de 15,5 cêntimos no litro da gasolina e 14,2 cêntimos no do gasóleo.

"A redução do ISP num valor equivalente à descida do IVA para 13% traduz-se, já hoje, num desconto de 15,5 cêntimos na gasolina e de 14,2 cêntimos no gasóleo. Com esta redução do preço dos combustíveis, pretendemos mitigar as consequências da invasão russa da Ucrânia", escreveu António Costa na sua conta oficial do Twitter.

A redução do preço dos combustíveis que entra hoje em vigor já tinha sido assinalada pelo chefe do executivo no debate na generalidade do Orçamento de Estado para 2022, na Assembleia da República, na passada quinta-feira.

O Ministério das Finanças também já anunciara esta descida na semana passada, assinalando que a esta medida se soma o efeito que resulta do mecanismo semanal que reduz no Imposto Sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) o acréscimo de receita do IVA resultante do aumento do preço dos combustíveis.

Desta forma, ao longo desta semana, vai manter-se o desconto de 4,7 cêntimos por litro de gasóleo e de 3,7 cêntimos por litro de gasolina que resulta deste mecanismo de compensação semanal, lançado em março.

O Ministério das Finanças referiu que o ISP continuará a ser revisto semanalmente, de forma a que se continue a verificar a devolução da eventual receita extraordinária do IVA por via do ISP, "sendo o mecanismo agora adaptado por forma a refletir a redução da carga fiscal concretizada a 02 de maio".