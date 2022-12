Energias renováveis "minimizam subida da eletricidade" para consumidores

© Loic VENANCE/AFP

A APREN - Associação Portuguesa de Energias Renováveis garantiu, nesta sexta-feira, que as energias renováveis "minimizam a subida da eletricidade para consumidores domésticos e empresariais", depois de a ERSE ter publicado a atualização de preços para 2023.

Num comunicado, a APREN disse que "as energias renováveis vão minimizar o impacto da subida anormal dos preços da eletricidade em 2023 numa altura em que continuam a ser registados valores muito elevados nos mercados grossistas europeus", indicando que para a associação "esta é uma das principais conclusões da publicação, por parte da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), das tarifas e preços a vigorar no próximo ano no mercado regulado".

O preço da eletricidade em mercado regulado aumenta 1,6% em janeiro de 2023, em relação a dezembro, sendo que a subida ascenderá a 3,3% face à média deste ano, valores superiores aos propostos em outubro, anunciou a ERSE nesta quinta-feira.

A APREN destacou que, de acordo com o regulador, "a redução da tarifa de acesso às redes contribuirá, em 2023, para uma diminuição de cerca de 55% na fatura final dos consumidores domésticos e de cerca de 30% na dos consumidores industriais", explicando estas tarifas "voltam a cair em 2023 graças às energias renováveis, com benefícios para toda a tipologia de consumidores".

Segundo a APREN, a tarifa de Uso Global do Sistema "regista uma diminuição de 370%, face ao ano anterior, como resultado da diminuição dos Custos de Interesse Geral (CIEG), o que se traduz num benefício para o Sistema Elétrico Nacional muito significativo".

Alivia-se, assim, "a pressão dos aumentos dos preços de eletricidade registados no mercado grossista e, consequentemente, dos preços finais pagos pelos clientes, tanto no mercado regulado, como no mercado liberalizado", garantiu a associação

De acordo com a APREN, para o ano "os consumidores domésticos irão beneficiar de um sobreganho de 2,5 mil milhões de euros de receitas do diferencial de custo da PRE (Produção em Regime Especial), maioritariamente renovável", sendo que os valores pagos às empresas produtoras de eletricidade "que vendem a Produção em Regime Especial (PRE) ao Comercializador de Último Recurso (CUR) são mais baixos do que os valores da componente de energia dos preços de eletricidade registados atualmente no mercado grossista, o que permite que a diferença seja entregue ao sistema, gerando um verdadeiro sobreganho proporcionado pelas renováveis".

Por outro lado, "os consumidores industriais irão colher os benefícios da injeção de cerca de 2 mil milhões de euros nas tarifas de acesso às redes em 2023".

A associação garantiu que estes valores "servirão como almofada financeira face aos elevados preços registados no mercado grossista", reconhecendo que ainda assim em janeiro "os consumidores em baixa tensão normal, no mercado regulado, que serve de referência ao mercado liberalizado, vão observar um ligeiro aumento médio de 1,6% em relação aos preços em vigor em dezembro de 2022".

A APREN realçou ainda que "a variação média, face a 2022, é na ordem dos 3,3%, mas poderia ser muito superior face à atual conjuntura", tendo em conta que "a previsão para a taxa de inflação, referente a 2022, aponta para os 10,5%". Assim, referiu, "um aumento de 1,6% e 3,3% corresponde, na verdade, a uma redução de impacto nos custos na ordem de 8,9% e 7,2%, respetivamente".

"Os efeitos colaterais nos mercados de energia, decorrentes do prolongamento das tensões geopolíticas da guerra na Ucrânia, explicam a manutenção do nível anormalmente elevado dos preços de energia elétrica nos mercados grossistas, que deverão manter-se em 2023", disse a associação, indicando que entre janeiro e novembro deste ano "Portugal foi o quarto país da Europa com maior incorporação renovável na geração de eletricidade, com 54,4%".