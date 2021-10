Englobamento obrigatório no IRS avança e receita vai para a Segurança Social

Ministro das Finanças, João Leão. © MIGUEL A. LOPES/LUSA

O governo vai mesmo avançar com o englobamento obrigatório no IRS das mais-valias mobiliárias detidas há menos de um ano, e só para os contribuintes que estão no último escalão de IRS, confirmou fonte do governo ao jornal ECO. O Jornal Económico já tinha avançado na semana passada que o executivo queria concretizar a medida no OE2022.

O ECO acrescenta agora, citando a mesma fonte governamental, que a receita adicional conseguida com o englobamento obrigatório das mais-valias de ações e obrigações vai reforçar o Fundo de Estabilização da Segurança Social. Este fundo foi criado em 1989 e tem várias fontes de financiamento. Em 2019 superou os 20 mil milhões de euros.

Com o englobamento, os rendimentos de ações e obrigações detidas há menos de um ano por contribuintes com rendimento coletável acima dos 80.882 euros, deixam de pagar a taxa liberatória de 28%, para serem taxados a 48% (a taxa do último escalão do IRS).