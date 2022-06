Enóphilo Wine Fest de volta a Coimbra com 200 vinhos em prova

Enóphilo Wine Fest está de regresso à cidade dos estudantes para a terceira edição do festival © Direitos Reservados

O Convento de São Francisco recebe, no próximo sábado, dia 25 de junho, a terceira edição do Enóphilo Wine Fest. São mais de 200 vinhos, de mais de 30 produtores das principais regiões vitivinícolas nacionais, que estarão em prova.

Para o regresso à cidade dos estudantes, que tem vindo a afirmar-se, a cada edição, como "localização privilegiada para a realização do Enóphilo Wine Fest e rampa de crescimento para um evento que pretende alargar-se progressivamente a outras geografias", está reservado um leque de produtores, de pequena e média dimensão, vasto e diversificado, com um portefólio que inclui clássicos e novidades, que refletem a imensa riqueza do património vínico nacional.

Os bilhetes, no valor de 15 euros, já estão disponíveis na Ticketline e nos pontos de venda habituais (Fnac, Worten, etc.), podendo ser adquiridos com desconto de compra antecipada: até 24 de junho custam apenas 10 euros.