Ensino à distância previsto no novo estado de emergência

As aulas vão reiniciar-se a 8 de fevereiro em regime remoto, uma medida que, para já, está inscrita nas duas semanas em que vigorará o novo estado de emergência. O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, adiantou que as decisões hoje tomadas em conselho de ministros são para estas duas semanas.

Esta quinta-feira foram aprovadas em conselho de ministros as novas medidas para o novo período de estado de emergência que irá vigorar a partir das zero horas de 31 de janeiro.

O responsável disse ainda que o Governo irá ouvir os peritos e as autoridades de saúde e a cada 15 dias tomará decisões se é possível abrir ou não as escolas, e a que níveis de ensino.

"O Governo determinou, por um lado, manter a suspensão das atividades letivas até sexta-feira, dia 5 de fevereiro, nos estabelecimentos de educação e ensino e por outro lado retomar as atividades letivas em regime não presencial a partir de segunda-feira, dia 8 de fevereiro", disse Tiago Brandão Rodrigues.

O ministro da Educação adiantou que a interrupção letiva atual será compensada na semana do Carnaval, entre os dias 15 e 17 de fevereiro, e nas férias da Páscoa, nos dias 25 e 26 de março.

Sobre a falta de computadores, o ministro adiantou que "há mais computadores que no início do ano" e que não é só Portugal que está com constrangimentos na resposta a esta necessidade. Segundo disse, há outros países europeus, a "não poder responder como gostariam de responder".