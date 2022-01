ERSE aplicou e recebeu mais de 1,3 milhões de euros em coimas em 2021

© EPA/ROBERT GHEMENT

A Entidade Reguladora para os Serviços Energéticos (ERSE) anunciou esta quarta-feira ter decidido 37 processos de contraordenação, que resultaram em 16 condenações com aplicação de coimas. O valor total das coimas aplicadas e recebidas ascendem a 1.364.555 euros.

"O valor total das coimas aplicadas no âmbito dos processos de contraordenação ascendeu a 2.611.800 de euros tendo o montante das coimas efetivamente cobrado sido menor em função, essencialmente, das reduções resultantes do regime legal de transação", informa a entidade liderada por Pedro Verdelho.

A ERSE adianta também que as coimas aplicadas permitiram atribuir um total de 17.088 euros em compensações aos consumidores.

Dos 37 processos fechados em 2021, além das 16 condenações, a ERSE decidiu arquivar 15 casos, admoestar outros três, emitir um auto de advertência a um caso e decidiu noutro caso por remessas de processos para outras entidades.

Das coimas aplicadas, o regulador do setor energético destaca quatro casos, que envolver a E-Redes, a EDP Comercial, a Galp Power e o SU Universal (antiga EDP Serviço Universal).

À E-Redes foi aplicada uma coima de 900 mil euros, valor que foi revista para 450 mil euros "por procedimento de transação, tendo abdicado de litigância judicial, atendendo ao reconhecimento das infrações a título negligente e às medidas apresentadas".

"A E-Redes foi condenada por não ter assegurado, nos termos legalmente previstos, a sua independência funcional face a outras empresas do grupo EDP, mas antes permitiu a partilha, designadamente com a EDP Comercial, de endereço de correio eletrónico e de recursos humanos, técnicos e informáticos relacionados com a gestão daquele canal", relembra o regulador.

A ERSE recorda também o caso em que a EDP Comercial foi condenada por "interrupções de fornecimento de energia elétrica e de gás natural a consumidores, fora dos casos excecionados ou permitidos por lei". À empresa foi aplicada uma coima de 850 mil euros, revista em baixa para 425 mil euros, "procedimento de transação, tendo abdicado de litigância judicial, atendendo ao reconhecimento das infrações a título negligente". A empresa ressarciu 49 clientes num valor total de 4.315 euros.

No caso da Galp Power foi aplicada uma coima de 752 mil euros, que acabou por ser reduzida para metade (376 mil euros), após a empresa reconhecer responsabilidades "por interrupções do fornecimento de energia elétrica e de gás natural a consumidores, fora dos casos excecionados ou permitidos por lei". Os consumidores lesados foram compensados num valor total de 5.620 euros.

À SU Eletricidade, a ERSE relembra ter aplicado uma coima de 36 mil euros. Inicialmente a multa ascendia a 72 mil euros, mas o valor foi reduzido para metade "por procedimento de transação, tendo abdicado de litigância judicial, atendendo ao reconhecimento das infrações a título negligente e às compensações atribuído aos três consumidores que ainda não haviam sido compensados pela interrupção um valor total de 150 euros, por interrupções do fornecimento de energia elétrica a consumidores, fora dos casos excecionados ou permitidos por lei".

O regulador chefiado por Pedro Verdelho indica, ainda, que em todo o ano de 2021 foram abertos 44 novos processo de contraordenação, devido a "denúncias e participações recebidas", que resultaram em 108 processos de contraordenação entre processos transitados e processos abertos.

Um processo é transitado quando o player visado requer a sua transição antes de ser emitida uma nota de ilicitude. Isto significa que a empresa em causa reconhece responsabilidades na infração e "abdica da litigância judicial e beneficia de uma redução no valor da coima". Explica a ERSE que este mecanismo permite simplificar a celeridade na aplicação das regras regulatórias - Regime Sancionatório do Setor Energético (RSSE) - no caso de infrações detetadas. Contudo, este procedimento não pode ser utilizado quando estão em causa práticas comerciais desleais ou quando a queixa advém do livro de reclamações.