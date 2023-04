ERSE aponta subida de 3,9% na gasolina e descida de 0,5% no gasóleo

© Pedro Correia / Global Imagens

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) considera que o preço eficiente da gasolina 95 simples será, esta semana, 3,9% mais alto do que na semana passada, enquanto no gasóleo aponta para um descida de 0,5%. Significa isto que o regulador aponta para um preço médio da gasolina nos 1,718 euros (um aumento de 6,4 cêntimos por litro) e de 1,566 euros no gasóleo (menos 0,7 cêntimos).

O relatório semana de supervisão dos preços dos combustíveis mostra que, na última semana, a média dos preços de venda ao público anunciados nos pórticos, e reportada no Balcão Único da Energia, esteve 6,4 cêntimos por litro acima do preço eficiente na gasolina 95 simples, e 1,0 cêntimo por litro acima no gasóleo, ou seja, 3,8% e 0,7% acima, respetivamente.

Recorde-se que o preço eficiente é calculado semanalmente pela ERSE e resulta da conjugação dos preços dos combustíveis nos mercados internacionais de referência e dos respetivos fretes marítimos, mais a logística primária - incluindo nesta parcela as reservas estratégicas e de segurança do Sistema Petrolífero Nacional, especifica -, os sobrecustos com a incorporação de biocombustíveis e a componente de retalho acrescida dos impostos respetivos.

Quanto aos preços com descontos - corresponde ao preço médio publicado pela Direção-Geral de Energia e Geologia e que corresponde aos valores comunicados pelos postos de combustíveis, deducidos já os descontos praticados, designadamente em cartões frota e outras promoções -, a gasolina 95 simples esteve a ser vendida, em média, a semana passada 0,9% acima do preço eficiente, ou seja, 1,5 cêntimos a mais por litro. Já o gasóleo esteve, em média, 4,5% abaixo do preço eficiente, o que correspondente a menos 6,7 cêntimos por litro.

"Houve uma diferença entre as cotações internacionais da gasolina no referencial Argus (usado para calcular o preço eficiente) e as cotações no referencial Platts (usado pela indústria para transações comerciais e atualização semanal dos preços). Embora normalmente as cotações sejam próximas, houve um desvio na semana de 20 a 26 de março, o que explica a diferença no preço da gasolina 95", sublinha a ERSE no relatório.