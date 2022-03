ERSE avança com 5.º leilão extraordinário de Produção em Regime Especial

Exemplo de energia eólica na China. © GREG BAKER / AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 28 Março, 2022 • 18:28 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) anunciou esta segunda-feira o 5.º leilão extraordinário para a colocação de energia adquirida pelo Comercializador de Último Recurso (CUR) a produtores em regime especial (PRE). Em comunicado, a ERSE adianta que o leilão decorre no dia 4 de abril, admitindo-se a submissão de ofertas até às 17 horas.

Os leilões extraordinários foram decididos pela ERSE como uma medida para mitigar os riscos para o funcionamento do mercado elétrico decorrentes dos elevados preços e volatilidade nos mercados grossistas, tanto no mercado português, como na generalidade dos mercados europeus.

Os aumentos de preços da eletricidade que afetam uma grande parte da Europa devem-se, entre outros fatores, à subida do preço do gás nos mercados internacionais, que é utilizado em centrais elétricas de ciclo combinado e que fixa o preço de mercado na maioria das vezes do dia, e ao aumento do preço dos direitos de emissão de dióxido de carbono (CO2), que se agravou desde fevereiro com a invasão da Ucrânia pela Rússia.

A Comissão Europeia comprometeu-se hoje a analisar "sem demora" as propostas que forem apresentadas por Portugal e Espanha mediante aval dado pelos líderes europeus para exceção no sistema energético europeu para a Península Ibérica, visando poder baixar preços.

"Não creio que possamos dar-lhe um prazo exato, porque obviamente, como sempre, o tempo de que precisamos depende dos detalhes das medidas que nos são submetidas, mas é óbvio que a Comissão compreende perfeitamente e a urgência da situação para os consumidores espanhóis [e portugueses] e iremos certamente analisar as propostas sem demora", declarou o porta-voz principal da Comissão Europeia, Eric Mamer.