ERSE cria regulamento que aplica travão às margens dos combustíveis

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) anunciou esta quarta-feira a aprovação da criação do Regulamento de Supervisão do Sistema Petrolífero Nacional, que vai passar a determinar modelos de construção dos preços e definição dos custos de referência dos combustíveis rodoviários e do gás de garrafa, aplicados em Portugal.

As novas regras entram em vigor a 1 de janeiro de 2023 e vão permitir que ​​​​​​​o travão às margens dos combustíveis, decidido por lei há um ano e que continua por aplicar, avance finalmente.

De acordo com o comunicado enviado à redação, o regulamento em causa "define o modelo de supervisão para o setor, estabelecendo uma metodologia para a definição e monitorização de custos de referência em toda a cadeia de valor, bem como as regras de prestação de informação por parte dos operadores de mercado". Acresce a definição de "modelos de construção dos preços e dos referenciais de custo para as diversas atividades da cadeia de valor dos combustíveis rodoviários simples e do gás de petróleo liquefeito (GPL) engarrafado, bem como as respetivas margens comerciais subjacentes".

Em linha com as novas regras, ", sem comprometer a confidencialidade da informação comercialmente sensível", a ERSE passará a publicar "informação relevante sobre o funcionamento do setor" que integra o sistema petrolífero nacional.

A ERSE também nota que a criação deste regulamento vai possibilitar a "fixação de margens de comercialização máxima para os combustíveis simples e para o GPL engarrafado", em "qualquer das componentes comerciais que formam o preço de venda ao público". Essa fixação será sempre temporária e com o propósito de "mitigar eventuais falhas de mercado".

Foi a 21 de outubro de 2021 que a lei que permite aplicar um travão às margens dos combustíveis foi publicada. Contudo, ainda está por aplicar porque faltava a ERSE criar o regulamento hoje aprovado.

Desta forma, a partir de janeiro de 2023, o governo já poderá impor limites ao custo do gasóleo e da gasolina, caso se venha a verificar que há aumentos injustificados e abusivos.

Segundo o Jornal de Notícias de 24 de outubro, a ERSE justificava o atraso do Regulamento de Supervisão do Sistema Petrolífero Nacional com os muitos comentários recebidos durante o período em que a proposta esteve em consulta pública, que terminou há cerca de sete meses.