ERSE investiga disparo no preço da luz no mercado grossista em junho

O presidente da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), Pedro Verdelho, revelou esta quarta-feira que o regulador está a investigar a escalada do preço da eletricidade no mercado grossista, verificada a 15 de junho. Nesse dia, a venda de energia na sessão intradiária do Mercado Ibérico de Eletricidade (MIBEL) ficou marcada pela comercialização de energia hídrica a 1200 euros por megawatt-hora durante quatro horas, um valor seis vezes acima do preço médio diário.

O sucedido foi tornado público com uma notícia do semanário Expresso, a 20 de junho. Quase um mês depois, a ERSE assegurou que está a investigar o caso.

"Essa situação está a ser alvo de uma inspeção pela ERSE", afirmou Pedro Verdelho numa audição parlamentar da Comissão de Ambiente e Energia. A audição tinha sido requerida pelo PSD e pelo BE para que o líder da ERSE falasse sobre as medidas do governo para travar a subida dos preços da eletricidade e, precisamente, em que condições foi possível um disparo nos preços grossistas a 15 de junho.

Para o presidente da ERSE, investigação insere-se num quadro de "verificação cuidadosa", garantindo que a situação não influenciou os "preços do mercado livre, nem os preços pagos pelos consumidores".

Pedro Verdelho não adiantou informações sobre que produtores de eletricidade beneficiaram da subida dos preços grossistas naquelas quatro horas, qualificando o sucedido como uma "situação indesejável".

De acordo com o regulador, a escalada de preços grossistas ocorreu na sessão dois do mercado intradiário, pelas 15h do dia 15 de junho. Nessa altura, a energia transacionada destina-se às "últimas quatro horas do dia e às 24 horas do dia seguinte". "Acaba por ser a última possibilidade que os agentes de mercado têm para transacionar energia para o próprio dia", reparou Verdelho. Ora, realçou o regulador, numa "sessão com pouca liquidez", e em que "a quantidade de energia disponível foi menor", o preço terá sido definido por quem comprou energia para aquelas horas e não pelos produtores que a venderam.

Pedro Verdelho prometeu uma "uma ação regulatória eficaz" neste caso.