ERSE propõe aumento de 8,2% no preço do gás natural a partir de outubro

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) anunciou esta quinta-feira que propôs um aumento do gás natural em mercado regulado de 8,2%, a partir de outubro. Face aos valores a vigorar em abril, as tarifas e preços propostos representam uma média de subida de 6,5%.

Num comunicado enviado à redação, o regulador refere que "face ao preço médio do ano-gás anterior (2021-2022), os consumidores registarão a partir de outubro (ano-gás 2022-2023) um acréscimo de 8,2% no preço de venda final". Contudo, "face ao valor em vigor a partir de 1 de abril de 2022, devido à revisão trimestral ocorrida, os consumidores irão observar um aumento médio de 6,5% em outubro de 2022".

O aumento vai afetar cerca de 230 mil consumidores, segundo a ERSE, que "representam cerca de 2% do consumo nacional". Desta forma, a concretizar-se o aumento, a fatura média mensal de um casal sem filhos, relativa ao primeiro escalão de consumo e com um consumo de 1610 kWh/ano, passa a ser de 13,16 euros. Já um casal com dois filhos, no segundo escalão de consumo e com um consumo de 3407 kWh/ano, a fatura passa a ser 24,80 euros.

Com esta proposta, os preços de venda a clientes finais do mercado regulado observam, em cinco anos, uma variação média anual de 0,4% no preço final.