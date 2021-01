Escolas até aos 12 anos devem manter-se abertas. Restantes em avaliação

O primeiro-ministro, António Costa, usa da palavra durante a sessão pública de apresentação do Plano de Vacinação de Combate à covid-19, no Infarmed – Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, em Lisboa, 03 dezembro de 2020. ANDRÉ KOSTERS/LUSA © LUSA

"Nada justifica" fechar as escolas até aos 12 anos, afirmou António Costa no final da reunião desta terça-feira no Infarmed, em Lisboa, adiantando que para os anos seguintes ainda não há decisão.

O primeiro-ministro reconheceu que este foi o tema que suscitou mais divergências entre os especialistas presentes na reunião.

"O grande tema de divergência entre os diferentes especialistas tem a ver com o funcionamento das escolas", começou por referir António Costa, garantindo que está "fora de causa interromper atividades de avaliação que estão em curso, por exemplo, no ensino superior", frisou.

"Todos os especialistas foram convergentes relativamente às crianças mais pequenas, até aos 12 anos, nada justifica o encerramento das escolas. A dúvida está naquela faixa intermédia e aí as divergências entre os próprios especialistas foram muito grandes. Naturalmente a ponderação política terá de ter em conta outros fatores e também outros atores", indicando que o Executivo ainda vai avaliar os dados.

Questionado sobre a decisão que o Governo poderá tomar em relação às aulas, o primeiro-ministro insistiu que esta matéria suscitou "uma divergência particularmente viva entre os cientistas", indicando que "havendo essa divergência o decisor político não poderá tomar a decisão dizendo 'com base no que os cientistas nos disseram decidimos isto', frisou António Costa.

O Governo ainda vai ouvir os parceiros para decidir o que fazer. "Ouvimos uns argumentos e outros e teremos a nossa própria inteligência e capacidade de perceção perante os argumentos diferenciados que ouvimos tomarmos uma decisão. É uma matéria sobre a qual temos estado em diálogo com a Confederação nacional das Associações de Pais e com a Associação Nacional dos Diretores de Escola para garantir as melhores condições", garantiu.

"Apesar desta divergência existir foi consensual que não é a escola em si ser um foco de infeção ou perturbação, mas ser mais um fator de movimentação das pessoas e que resulta um maior risco de transmissão", concluiu o chefe do Executivo.