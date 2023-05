Espanhóis, franceses e britânicos foram os que mais investiram em Portugal até março

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

O investimento direto estrangeiro (IDE) em Portugal totalizou 630 milhões de euros no primeiro trimestre do ano, revela o Banco de Portugal (BdP) esta segunda-feira. Os investidores que mais procuraram Portugal tinham origem nos Países Baixos e Espanha.

De acordo com o BdP, o IDE apurado "correspondeu, sobretudo, a investimento imobiliário realizado por não residentes em Portugal", sendo que, em termos geográficos, "destacou-se o investimento realizado por investidores residentes em [outros] países europeus".

No final de março, Espanha era o país de residência de quem tinha concretizado mais investimentos em Portugal. "Seguiam-se Portugal, França, Reino Unido e China", lê-se.

Fonte: Banco de Portugal

Numa análise mais refinada, o supervisor da banca indica que "o valor do investimento direto em Portugal, na perspetiva do investidor final, era inferior ao do investimento direto na ótica da contraparte imediata", quando observados os países que servem de intermediários, como os Países Baixos, o Luxemburgo e a Espanha.

Já no caso de países que utilizam outros mercados como veículos para investir em Portugal, como China, EUA e França, "o valor do investimento direto em Portugal, na perspetiva do investidor final, era superior ao do investimento direto na ótica da contraparte imediata".

Nessa análise também se incluem situações em que o investidor final é também português, ou seja, investimento com origem e destino em Portugal por entidades intermediárias residentes noutros territórios, por exemplo, nos Países Baixos ou no Luxemburgo.

IDE em Portugal vale mais do dobro do IPE de Portugal no exterior

O relatório do BdP também revela, por outro lado, que No final do primeiro trimestre de 2023, o stock de investimento direto estrangeiro em Portugal (IDE) era de 172 mil milhões de euros (70% do PIB), e o stock de investimento direto de Portugal no exterior (IPE) totalizava 63 mil milhões de euros (26% do PIB). Ou seja, no final de março, o​ investimento direto estrangeiro em Portugal representava mais do dobro do investimento direto realizado por Portugal no exterior.

"Ambos os stocks têm aumentado desde 2008, embora a ritmos diferentes: o IDE mais do que duplicou entre 2008 e o primeiro trimestre de 2023", lê-se.

Os Países Baixos mantinham o maior stock de investimento direto português (17,8 mil milhões de euros, que representava cerca de 27% do total do IPE), seguidos de Espanha e Brasil. A União Europeia concentra mais de metade do IPE português.