Espanhola Capital Energy investe 250 milhões em parque eólicos em Penafiel

A empresa espanhola Capital Energy vai investir 250 milhões de euros em dois parques eólicos no concelho de Penafiel, distrito do Porto, com capacidade para levar eletricidade a 200 mil habitações, anunciou esta segunda-feira a Câmara Municipal.

Prevê-se que a instalação dos aerogeradores avance ainda em 2022 e que o funcionamento pleno dos equipamentos ocorra até final do verão de 2023.

As centrais eólicas serão constituídas por um total 19 aerogeradores, de última geração, que terão capacidade para produzir 253 gigawatt-hora (GWh) anuais.

"Em termos de consumo doméstico permitirão alimentar a região do Tâmega e Sousa ou a cidade do Porto", ou seja, cerca de 200 mil habitações, exemplifica a Câmara Municipal de Penafiel na sua página eletrónica.

Ainda segundo a Câmara Municipal, o investimento, "totalmente privado", é "o maior alguma vez realizado" naquele concelho.

As novas centrais eólicas, "quando comparadas com uma central a carvão, vão permitir poupar a emissão de mais de 200 mil toneladas de CO2 para a atmosfera", tendo obtido já 'luz verde' da Agência Portuguesa do Ambiente.

Vão ficar instaladas nas freguesias de Capela, Lagares e Figueira, Valpedre, Duas Igrejas, Luzim e Vila Cova, segundo a informação adiantada.

Os componentes do parque eólico chegarão a Portugal por via marítima ao porto de Leixões (Matosinhos, distrito do Porto) e posteriormente serão transportados por camião até aos parques.