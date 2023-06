Estado arrecadou 30,8 milhões de euros em multas de incumprimento do Código da Estrada

Dinheiro Vivo 05 Junho, 2023 • 09:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Estado arrecadou 30,8 milhões de euros em multas por incumprimento do Código da Estrada entre janeiro e o final do mês de abril, de acordo com a informação divulgada na mais recente síntese de execução orçamental, conforme noticia o Correio da Manhã esta segunda-feira.

Os dados divulgados pela Direção-Geral do Orçamento (DGO), relativos ao mesmo período do ano passado, revelam que o montante arrecadado com multas de trânsito atingiu os 24,3 milhões de euros, o que se traduz num aumento superior a 26% em 2023.

A meta estabelecida pelo Governo, este ano, para a arrecadação deste tipo de multas fixa-se em 135,8 milhões de euros, o maior montante nos últimos cinco anos, superior aos valores de 2019 quando a verba atingiu os 91,4 milhões de euros.

De acordo com o relatório de 2022 da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, as principais causas das multas de trânsito resultaram de infrações por excesso de velocidade (190 693), por condução sob o efeito de álcool (44 080) e por uso de telemóvel (27 958).