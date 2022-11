Estado cria mais 9435 empregos, mas ritmo de crescimento abranda para níveis de 2018

A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, tutela a área da Administração Pública © LUSA

A criação de emprego no Estado voltou a desacelerar em setembro, crescendo apenas 1,3% em termos homólogos para 733 771 postos de trabalho, o ritmo mais baixo desde junho de 2018, segundo a síntese estatística relativa ao terceiro trimestre deste ano, divulgada ontem pela Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP).

Este abrandamento tem-se vindo a verificar fundamentalmente desde o início do ano. No primeiro trimestre, o emprego público cresceu 2,2% em termos relativos anuais, tendo descido depois para 1,5% em junho e agora para 1,3% em setembro. É preciso recuar quatro anos, a junho de 2018 para encontrar um valor tão baixo. Na altura, o número de postos de trabalho no Estado crescera 1,1% em termos homólogos.

Em setembro, a Administração Pública contava então com mais 9 435 trabalhadores, de acordo com o documento estatístico, um aumento que resultou sobretudo do crescimento de postos de trabalho na administração central em 0,9%, o que corresponde a mais 4 728 funcionários públicos. Esta subida verificou-se essencialmente nas Unidades Orgânicas de Ensino e Investigação, que empregam mais 2 360 trabalhadores, nas Entidades Públicas Empresariais (EPE) do SNS, que ganharam mais 1951 funcionários, e nos estabelecimentos de Educação e Ensino Básico e Secundário, que registaram um aumento de 1585 postos de trabalho.

Entre as carreiras que mais contribuíram para o aumento homólogo do emprego na administração central salientam-se as de docente do ensino superior politécnico e do ensino universitário, que resultaram num aumento de 2085 postos de trabalho, no seu conjunto, das forças de segurança, que empregam mais 960 funcionários, as carreiras de técnico superior (mais 811 trabalhadores), de enfermeiro, (mais 791), de médico (mais 706) e de assistente operacional (mais 696), de acordo com o mesmo relatório da DGAEP.

Já na comparação em cadeia, com o trimestre anterior que tinha atingido um número recorde de 741 698 funcionários públicos, o emprego público registou uma queda de 1%. São menos 7927 funcionários públicos. Este recuo deve-se sobretudo "à quebra do emprego na administração central", que perdeu 8 988 postos de trabalho, o correspondente a uma variação de menos 1,6%, de acordo com a síntese estatística.

Mudança de ano letivo explica retração no número de professores. Redução de praças e sargentos provoca quebra de 755 postos na área da Defesa Nacional.

A redução do número de postos de trabalho registou-se fundamentalmente nas áreas governativas da Educação, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que, no conjunto, tiveram uma quebra de 7 783 postos de trabalho. Este declínio prende-se com questões de sazonalidade típicas da mudança de ano letivo como os "processos de colocação dos docentes nos estabelecimentos de ensino superior e de ensino básico e secundário, bem como dos técnicos superiores para as atividades de enriquecimento curricular no ensino básico e secundário, ainda a decorrer no final do terceiro trimestre", de acordo com a Direção-Geral da Administração e do Emprego Público.

O setor da Defesa Nacional também contribui para a redução do número de postos de trabalho face ao trimestre anterior. A Direção-Geral da Administração e do Emprego Público explica que, nesta área governativa, "a redução de 755 postos de trabalho está relacionada com a diminuição do emprego nas Forças Armadas, sobretudo de praças e sargentos".

Quanto à evolução da folha salarial, "em julho de 2022, o valor da remuneração base média mensal dos trabalhadores a tempo completo no setor das administrações públicas situava-se nos 1559,4 euros, correspondendo a uma variação global média de mais 0,1% face aos 1558,5 euros registados em abril 2022, e a um crescimento de 1,6% face ao ordenado base médio de 1540 euros de julho do ano passado. Este aumento resulta do "efeito conjugado da entrada e saída de trabalhadores com diferentes níveis remuneratórios, da atualização do valor da Retribuição Mínima Mensal Garantida e do valor da base remuneratória para 705 euros", lê-se no mesmo documento.

O ganho médio mensal nas administrações públicas é estimado, para julho de 2022, em 1825 euros, correspondendo a um aumento de 0,5%, face ao trimestre anterior e uma subida de 1,2% em termos homólogas. "A variação homóloga resulta do aumento da remuneração base média mensal e da diminuição global da importância das restantes componentes do ganho, como subsídios e pagamentos por horas suplementares ou extraordinárias", esclarecem o síntese estatística da DGAEP.