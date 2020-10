Estado deixa de ajudar o Novo Banco, mas impacto no défice continua

Ministro de Estado e das Finanças, João Leão (ao centro). ANTONIO PEDRO SANTOS/LUSA © ANTONIO PEDRO SANTOS/LUSA

O Orçamento do Estado para 2021 não contempla qualquer empréstimo do Estado ao Fundo de Resolução ou FR (para este depois poder ajudar a capitalizar o Novo Banco) porque, em princípio, serão doravante os bancos comerciais portugueses os únicos responsáveis pela alimentação desse Fundo.

No entanto, as operações realizadas pelos bancos (empréstimos a bancos em dificuldades) vão continuar a penalizar o saldo das contas públicas porque o FR permanecerá classificada no perímetro das Administrações Públicas.

Questionado pelo Dinheiro Vivo sobre se não seria de considerar e debater a remoção do Fundo do perímetro orçamental de forma a não inflacionar o défice, agora que são apenas os bancos a sustentar o FR, o ministro das Finanças, João Leão, remeteu o assunto para o Instituto Nacional de Estatística (INE), a entidade que decide o que vai e não vai ao saldo público.

A decisão sobre a inclusão ou não do FR no perímetro das Administrações Públicas é do INE. O governo não pode, nem deve decidir sobre isso", respondeu João Leão.

O ministro explicou que este novo OE2021 "não prevê nenhum empréstimo do Estado ao Fundo de Resolução", disse que "o que está previsto é que os bancos emprestem ao FR e façam as suas contribuições regulares".

"Essa disponibilidade da parte dos bancos existe" pelo que em 2021, a intervenção prevista "é só realizada pelo setor bancário".

O ministro disse que os bancos deverão emprestar cerca de "275 milhões de euros" ao FR, mas que, por causa das regras estatísticas, parte desse valor vai continuar a contar como despesa orçamental pública.

"Pode ter no próximo ano uma previsão de impacto nas contas públicas de cerca de 200 milhões de euros. Ainda não é certo que essa operação se materialize, é o máximo que pode vir a atingir", referiu João Leão.

"Há disponibilidade da parte dos bancos para emprestar 275 milhões de euros ao Fundo de Resolução", valor a que acrescem as contribuições regulares da banca para esse Fundo, de modo a haver lá o dinheiro suficiente recapitalizar novamente o Novo Banco, caso seja necessário (o que parece ser novamente o caso, em 2021).

O Novo Banco (NB) era, supostamente, o banco bom que nasceu da derrocada do império Banco Espírito Santo (o banco mau). A realidade dos últimos seis anos demonstrou que não era assim tão bom.

Contribuintes avançaram com 6 mil milhões desde 2014

O NB foi criado em meados de 2014 e desde então já precisou de 11.263 milhões de euros em injeções e outros reforços de capital. Mais de metade deste valor foi suportado pelo Estado, pelo dinheiro dos contribuintes.

Ou seja, os contribuintes emprestaram cerca de 6 mil milhões de euros ao Novo Banco.

Em 2014, o Estado meteu logo 3,9 mil milhões.

Desde 2017, ano da venda ao fundo Lone Star, o contrato obrigou a colocar mais 2,13 mil milhões de euros em fundos públicos.

Mas não é só o Estado que tem ajudado a manter o NB à tona. O Fundo de Resolução (propriedade dos bancos) injetou mil milhões no Novo Banco logo em 2014 e mais 848 milhões de euros desde 2017, num total de 1848 milhões de euros. Este é dinheiro financiado pelo próprio setor bancário através das contribuições para o FR.

O Banco de Portugal também deu um empurrão quando decidiu transferir quatro linhas de obrigações para o BES, libertando o NB destes pesos mortos (ativos tóxicos, malparados). Indiretamente, isto acabou por ser mais uma recapitalização.

Além disso a Lone Star também injetou mil milhões: o preço de compra para ficar com 75% no NB e que lhe deu direito, por contrato, a poder beneficiar dos apoios públicos para ir saneando o banco.