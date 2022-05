Estado pode ter de devolver 2,6 mil milhões de euros às gasolineiras

Dinheiro Vivo 25 Maio, 2022 • 09:39 Partilhar este artigo Facebook

A contribuição do serviço rodoviária (CSR) que se traduz numa taxa paga pelas gasolineiras, e que a par do ISP serve para financiar a Infraestruturas de Portugal (IP), foi considerada ilegal pelo Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE). A decisão poderá culminar na devolução por parte do Estado das verbas pagas pelas gasolineiras nos últimos quatro anos, período admissível pelas regras da prescrição, dá conta o Jornal de Negócios esta quarta-feira.

De acordo com aquele jornal, os operadores podem, agora, pedir o reembolso do que foi pago. A decisão do TJUE foi tomada em fevereiro e tomada à luz das diretivas comunitárias, na sequência de uma impugnação por parte de uma gasolineira. Ora, o tribunal europeu acabou por determinar que falta à um "motivo específico". Contas feitas, o Estado poderá ter de devolver 2,6 mil milhões de euros.

O Ministério das Finanças garantiu que já "tomou conhecimento" da decisão do TJUE e que está a "acompanhar a evolução do tema, aguardando a prolação da decisão final do processo". A CSR foi criada em 2007.