Estado quer indemnização de 218 milhões de euros da EDP por barragem do Fridão

O governo quer que a EDP pague uma indemnização de 218 milhões de euros (ou susidiariamente de 150 milhões de euros) por causa da barragem do Fridão, que nunca chegou a ser construída, ou, em alternativa, quer que o valor a restituir à empresa seja reduzido, noticia o Público esta quinta-feira,

O governo espera que o Supremo Tribunal Administrativo (STA) lhe dê razão no litígio com a EDP em torno da barragem do Fridão e que o caso se salde com uma indemnização a favor dos cofres públicos. Em julho, o tribunal arbitral determinou que a EDP tinha direito ao reembolso dos 218 milhões de euros investidos em 2009 pelo direito a explorar a central nunca construída. No entanto, o Ministério das Finanças entendeu que "não é a EDPP [EDP Produção], mas o Estado, que tem direito a ver resolvido o Contrato de Implementação" e, por isso, recorreu para o STA.

No total, o valor pedido pela EDP no processo arbitral rondava os 350 milhões de euros, valor que incluia a verba investida pela EDP e a compensação por outros encargos associados à barragem que nunca chegou a ganhar forma. Explica o Público que, se o STA entender que não cabe à EDP pagar uma indemnização, então "o Estado pretende, subsidiariamente, que seja reduzido o montante a restituir à EDPP, acautelando os princípios da proporcionalidade, boa-fé, razoabilidade e justiça material", de acordo com o Ministério do Ambiente e da Ação Climática.