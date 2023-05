Estado vai ter de injetar 1228 milhões de euros no PRR face ao aumento dos custos

A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva. © LUSA

O governo vai ter de recorrer a verbas dos cofres do Estado e injetar 1228 milhões de euros no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para compensar o "aumento dos custos", anunciou esta sexta-feira a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, durante a apresentação da reprogramação da bazuca europeia que prevê um incremento do plano em 5,6 mil milhões de euros, dos quais 3,2 mil milhões em empréstimos e 2,4 mil milhões em subvenções, elevando o bolo total de 16,6 milhões para 22,2 mil milhões de euros.

Bruxelas tem agora "dois meses para analisar e aprovar" o pedido de reforço do PRR, revelou a governante. A revisão da bazuca europeia destinada a Portugal, que inclui 785 milhões de euros do plano energético RepowerEU.

Confirmando as expectativas do governo de derrapagem dos custos dos vários investimentos e obras previstos no PRR, devido à inflação, nomeadamente ao aumento dos preços com matérias-primas e mão-de-obra, o Estado vai ter de reforçar a bazuca com verbas públicas.

"O total do aumento de custos em função da inflação é de cerca de 2500 milhões de euros", afirmou Mariana Vieira da Silva. Desse valor, o plano europeu vai conseguir cobrir "1307,1 milhões de euros", uma vez que a Comissão Europeia assume apenas "aumentos de custos até 19% em cada projeto", explicou a governante.

Contudo, acrescentou, "há projetos em que o aumento de custos" é superior, e que decorre "do desenvolvimento e alteração dos projetos", designadamente na expansão dos Metros de Lisboa e do Porto. Por isso, o Estado vai ter de assumir os restantes encargos que não estavam previstos de "1228 milhões de euros que serão assegurados pelo Orçamento de Estado e que serão necessários para complementar esses processos", afirmou a ministra da Presidência.

(Em atualização)