Estágios profissionais passam a poder ser de três meses

© Fábio Poço/Global Imagens

A partir de terça-feira haverá novas regras para os estágios profissionais, uma das quais visa a possibilidade das empresas encurtarem a duração dos estágios tendo em vista a antecipação da contratação desses trabalhadores.

De acordo com a portaria que confirma as alterações das regras, publicada esta segunda-feira em Diário da República, o programa Ativar.pt, criado para criar condições de contratação permanente de jovens e desempregados, passa a prever estágios profissionais de apenas três meses.

Desta forma, a conclusão do estágio é "quando a entidade promotora e o estagiário considerarem que os objetivos do estágio e o plano de estágio já foram atingidos e desde que cumpridos determinados requisitos".

Um dos critérios é que a duração mínima do estágio seja de três meses - e não nove meses, como previam a medida Ativar.pt até aqui. Também é necessário que exista um acordo escrito sobre a aquisição de competências para a integração do estagiário e também sobre a data para o início efetivo de contrato de trabalho sem termo.

A alteração das regras é justificada com "o atual contexto de maior competição pelo talento mais qualificado por parte das empresas", com o governo a garantir que esta mexida na medida não vai penalizar o prazo previsto para a manutenção do posto de trabalho na atribuição do prémio emprego, num mínimo de dois salários-base do trabalhador, à entidade empregadora.

A portaria também define o aumento das comparticipações de estágio para estagiários com filhos menores.