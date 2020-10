Site do Governo com concelhos que entram em confinamento em baixo. Veja aqui a lista completa

Site do Governo está em baixo

As novas regras anunciadas esta tarde por António Costa atingem cerca de 70% da população residente em Portugal, num total de 121 concelhos e incluem confinamento (numa modalidade menos intensa do que aconteceu em abril), além de teletrabalho obrigatório e restrições no comércio.

O site do Governo dedicado à pandemia inclui logo a abrir um mapa onde é possível verificar os concelhos que ficam já dia 4 de novembro, quarta-feira, com as novas medidas, mas o seu acesso está com vários problemas. Ou não funciona, ou não abre de todo, o que poderá estar relacionado com o aumento de visitas.

O site é o ​​​​​​​https://covid19estamoson.gov.pt.

Entretanto, o Dinheiro Vivo disponibiliza desde já os 121 concelhos de risco elevado onde vão ser impostas novas restrições.

Alcácer do Sal,

Alcochete,

Alenquer,

Alfândega da Fé,

Alijó,

Almada,

Amadora,

Amarante,

Amares,

Arouca,

Arruda dos Vinhos,

Aveiro,

Azambuja,

Baião,

Barcelos,

Barreiro,

Batalha,

Beja,

Belmonte,

Benavente,

Borba,

Braga,

Bragança,

Cabeceiras de Basto,

Cadaval,

Caminha,

Cartaxo,

Cascais,

Castelo Branco,

Castelo de Paiva,

Celorico de Basto,

Chamusca,

Chaves,

Cinfães,

Constância,

Covilhã,

Espinho,

Esposende,

Estremoz,

Fafe,

Figueira da Foz,

Fornos de Algodres,

Fundão,

Gondomar,

Guarda,

Guimarães,

Idanha-a-Nova,

Lisboa,

Loures,

Macedo de Cavaleiros,

Mafra,

Maia,

Marco de Canaveses,

Matosinhos,

Mesão Frio,

Mogadouro,

Moimenta da Beira,

Moita,

Mondim de Basto,

Montijo,

Murça,

Odivelas,

Oeiras,

Oliveira de Azeméis,

Oliveira de Frades,

Ovar,

Palmela,

Paredes de Coura,

Paredes,

Penacova,

Penafiel,

Peso da Régua,

Pinhel,

Ponte de Lima,

Porto,

Póvoa de Varzim,

Póvoa do Lanhoso,

Redondo,

Ribeira da Pena,

Rio Maior,

Sabrosa,

Santa Comba Dão,

Santa Maria da Feira,

Santa Marta de Penaguião,

Santarém,

Santo Tirso,

São Brás de Alportel,

São João da Madeira,

São João da Pesqueira,

Sardoal,

Seixal,

Sesimbra,

Setúbal,

Sever do Vouga,

Sines,

Sintra,

Sobral de Monte Agraço,

Tabuaço,

Tondela,

Trancoso,

Trofa,

Vale da Cambra,

Valença,

Valongo,

Viana do Alentejo,

Viana do Castelo,

Vila do Conde,

Vila Flor,

Vila Franca de Xira,

Vila Nova de Cerveira,

Vila Nova de Famalicão,

Vila Nova de Gaia,

Vila Pouca de Aguiar,

Vila Real,

Vila Velha de Ródão,

Vila Verde,

Vila Viçosa,

Vizela.

Os concelhos abrangidos pelas novas medidas teve por base três critérios e abrangem 7,2 milhões de habitantes:

- 240 novos casos por cada 100.000 habitantes nos últimos 14 dias;

- a proximidade com um outro concelho que preencha o primeiro critério;

- e a não consideração de surtos em concelhos de baixa densidade.

As medidas em causa são estas:

