Estatuto da Agricultura Familiar tem que ser dinâmico e adequado

© Unsplash

Dinheiro Vivo/Lusa 07 Agosto, 2023 • 15:05 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Confederação Nacional da Agricultura (CNA) defendeu, esta segunda-feira, que o Estatuto da Agricultura Familiar (EAF) tem que ser dinâmico e adequado, numa altura em que existem 1148 títulos ativos das quase 270 mil explorações potencialmente com direito.

"A agricultura familiar precisa de um EAF dinâmico e adequado aos seus anseios e as populações precisam da agricultura familiar", vincou, em comunicado, a confederação, quando se celebram cinco anos desde a publicação do diploma que dá forma jurídica ao estatuto.

Segundo dados da Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR), citados pela CNA, no final de junho, das cerca de 270 mil explorações, potencialmente com direito a este estatuto, existiam 1148 títulos ativos dos 2907 atribuídos.

Destes, 1759 expiraram, o que a confederação atribui "às condições de acesso exclusivas e à falta de medidas atrativas".

Os agricultores referiram que, desde o início, as condições para ser titular do EAF são desadequadas, excluindo a generalidade das explorações da agricultura familiar, "num país em que segundo o recenseamento agrícola 2019 (RA 2019), mais de 90% das explorações se enquadram nesta categoria".

A isto somam-se medidas de apoio "escassas e pontuais".

A CNA recordou que, em novembro, aprovou uma moção, através da qual os agricultores reivindicam, entre outras medidas, a participação da confederação na definição do que à agricultura familiar respeita, a redefinição dos critérios de atribuição do estatuto e a reativação da Comissão Nacional de Agricultura Familiar.

Por outro lado, reclamam a criação de um plano integrado de promoção e valorização da agricultura familiar, com dotação do Orçamento do Estado.