Estes são os 27 concelhos que passam a risco moderado

O primeiro-ministro, António Costa, fala aos jornalistas © António Cotrim/Lusa

Dinheiro Vivo 05 Dezembro, 2020 • 17:18 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O governo atualizou este sábado o mapa de risco do país, que diferencia as medidas de combate à covid-19 por concelho, de acordo com a incidência da doença . O primeiro-ministro, em conferência de imprensa, afirmou "que na última quinzena já há uma evolução positiva no número de concelhos que se encontravam em situação de risco muito elevado e elevado, podendo assinalar que há já 27 concelhos que evoluíram para a situação de risco moderado", ou seja, com menos de 240 mil casos por 100 mil habitantes.

De acordo com a informação avançada por António Costa, há agora menos 12 concelhos em risco extremo (35), menos dois em risco muito elevado (78), mais seis concelhos em risco elevado (92) e mais oito de risco moderado (73), em comparação com a avaliação do passado dia 19 de novembro.

Na próxima quinzena mantêm-se as regras em vigor, nomeadamente a restrição de circulação a partir das 13 horas nos concelhos de risco muito elevado e de risco extremo.

Estes são os concelhos que passam para risco moderado:

Abrantes

Albufeira

Barquinha

Batalha

Benavente

Cadaval

Campo Maior

Constância

Coruche

Estremoz

Idanha-a-Nova

Mangualde

Mora

Nazaré

Monforte

Oliveira de Frades

Paredes de Coura

Ponte de Sor

Porto de Mós

Proença-a-Nova

Redondo

Ribeira de Pena

Salvaterra de Magos

São João da Pesqueira

Tondela

Viana do Alentejo

Vila Nova da Vila Viçosa