"Estou confortável com decisões do Governo que permitiram crescimento salarial", diz ministra

A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, garantiu esta quarta-feira estar confortável com todas as decisões do Governo que permitiram aumentar os salários, acrescentando estar a trabalhar para desenvolver carreiras e salários no setor público.

"Estou muito confortável com todas as decisões do Governo que têm permitido o crescimento dos salários de forma geral", defendeu Mariana Vieira da Silva na comissão parlamentar de Economia.

A governante, que respondia aos deputados no final da segunda ronda de intervenções, que contou com perguntas do PS, PSD, Chega e PCP, sublinhou também estar a trabalhar para que os salários do setor público cresçam e as carreiras se desenvolvam mais rapidamente.

"Pergunto se era mais favorável ter 17% de desemprego? Não sei o que é que os senhores pensam que foi a troika", referiu.

Já face às críticas do Chega de que não respondeu à maior parte das perguntas colocadas na audição, que contou com duas rondas de intervenções, a ministra disse ter apenas assinalado o que pertencia ou não à comissão parlamentar de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação.

"Se fosse para todas as comissões serem sobre todos os assuntos, então poderia haver apenas uma. As comissões têm um tema e parece-me que faz sentido. A Assembleia da República tem mais do que uma comissão e o Governo tem mais do que um ministro para que possamos fazer um debate ilustrativo, que dignifique esta função que é das mais importantes -- fazer escrutínio", sublinhou.