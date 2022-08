Euro cai e aproxima-se da paridade com o dólar

© INA FASSBENDER/AFP

O euro recuou esta sexta-feira pelo segundo dia consecutivo e está mais perto da paridade com o dólar, que tem subido devido à aversão ao risco e ao endurecimento da política monetária da Reserva Federal (Fed).

Às 18:00 (hora de Lisboa), o euro negociava a 1,0034 dólares, quando na quinta-feira seguia a 1,0096 dólares.

As taxas de juro são mais elevadas nos Estados Unidos do que na zona euro, o que faz com que os investimentos denominados em dólares sejam mais atrativos.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou o câmbio de referência do euro em 1,0054 dólares.

Divisas................sexta-feira.............quinta-feira

Euro/dólar............1,0034..................1,0096

Euro/libra............0,84862................0,84520

Euro/iene.............137,39..................136,68

Dólar/iene............136,92..................135,40