Euro cai e fica abaixo dos 1,02 dólares

O euro caiu esta sexta-feira face ao dólar, ficando abaixo dos 1,02 dólares, depois de ter sido divulgado que a taxa de desemprego nos EUA recuou uma décima para 3,5% em julho.

Pelas 18:02 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,0183 dólares, quando na quinta-feira seguia a 1,0239 dólares.

No entanto, o euro subiu em comparação com a libra e com o iene.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou o câmbio de referência do euro em 1,0233 dólares.

Na sessão desta sexta-feira, o euro atingiu um mínimo de 1,0142 dólares e um máximo de 1,0246 dólares.

A taxa de desemprego nos Estados Unidos recuou uma décima em julho para 3,5%, enquanto o número de desempregados caiu para 5,7 milhões, segundo dados esta sexta-feira divulgados pelo Departamento de Estatísticas do Trabalho norte-americano.

Neste período, foram criados 528 mil empregos, referiu aquela entidade, destacando que os números do mercado de trabalho norte-americano já estão em níveis pré-pandemia de covid-19.

Embora o crescimento do emprego tenha sido generalizado, os setores que mais cresceram foram o do lazer e o da hotelaria, bem como o dos serviços profissionais e empresariais e os cuidados de saúde.

O Presidente dos EUA, Joe Biden, assinalou esta sexta-feira a descida da taxa de desemprego, que considerou espelhar um "progresso significativo" para os trabalhadores e para as suas famílias.

"Estão mais pessoas a trabalhar do que em qualquer momento da história americana. São milhões de famílias com a dignidade e a tranquilidade que o salário proporciona. Isto é resultado do meu plano económico", afirmou, em comunicado, Biden.

Apesar de ressalvar que ainda há "trabalho a ser feito", o Presidente dos EUA disse que os dados esta sexta-feira divulgados mostram "progressos significativos para os trabalhadores e para as suas famílias".

Divisas................sexta-feira.............quinta-feira

Euro/dólar............1,0183.................1,0239

Euro/libra............0,84319................0,84263

Euro/iene.............137,62..................136,25

Dólar/iene............135,15..................133,07