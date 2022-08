Euro cai e segue abaixo de1,03 dólares

© INA FASSBENDER/AFP

O euro depreciou-se esta sexta-feira e negociou abaixo de 1,03 dólares, depois de ter registado sucessivas subidas desde o início da semana.

Às 17:45 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,0258 dólares, quando na quinta-feira negociava a 1,0332 dólares.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou o câmbio de referência do euro em 1,0285 dólares.

O euro registou várias subidas ao longo da semana, em particular, nos últimos dois dias, depois da divulgação de dados que indicam que houve uma desaceleração da inflação nos Estados Unidos em julho.

Este abrandamento da inflação poderia levar a Reserva Federal (banco central norte-americano) a atenuar as subidas das taxas de juro, que têm sido mais agressivas nos últimos meses, com duas subidas consecutivas de 75 pontos base, no entanto, mantém-se a incerteza.

A presidente do banco da Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, disse à agência Bloomberg que está aberta à possibilidade de uma nova subida de 75 pontos base em setembro.

Divisas................sexta-feira.............quinta-feira

Euro/dólar............1,0258..................1,0332

Euro/libra............0,84558................0,84530

Euro/iene.............136,99..................137,15

Dólar/iene............133,58..................132,75