Euro cai face ao dólar pela sexta sessão consecutiva

© INA FASSBENDER/AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 27 Setembro, 2022 • 18:29 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O euro caiu esta terça-feira face ao dólar, pela sexta sessão consecutiva, no mesmo dia em que foram revelados os resultados finais das eleições em Itália, que confirmam a vitória do partido de extrema-direita FdI de Giorgia Meloni.

Pelas 18:00 (hora de Lisboa), o euro seguia a 0,95806 dólares, quando na segunda-feira, pela mesma hora, negociava a 0,96088 dólares.

O euro também caiu em comparação com a libra e com o iene.

O partido de extrema-direita Irmãos de Itália (FdI), de Giorgia Meloni, venceu as eleições de domingo com 26% dos votos, e a coligação que lidera obteve uma maioria clara no parlamento, segundo resultados finais publicados esta terça-feira.

A Liga, de Matteo Salvini, conseguiu 8,8% dos votos (contra 13% em 2018), e a Força Itália, do ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi, 8,1% (14% em 2018), de acordo com os números do Ministério do Interior, citados pela agência francesa AFP.

A coligação destes três partidos e de uma formação mais pequena com menos de 01% obteve 43,8% dos votos.

Estes resultados da coligação liderada por Meloni traduzem-se em 237 dos 400 lugares na Câmara dos Deputados, e em 115 dos 200 lugares no Senado.

A penalizar o euro também tem estado a crise energética e a subida das taxas de juro.

Na semana passada, a Reserva Federal norte-americana (Fed) anunciou uma subida de 75 pontos base na sua taxa de juro, um aumento idêntico ao que tinha decidido nas duas últimas reuniões e o quinto aumento desde março, ficando a taxa dos fundos federais entre 3% e 3,25%, o nível mais alto dos últimos 14 anos.

Em 08 de setembro, o BCE subiu as três taxas de juro diretoras em 75 pontos base, o segundo aumento consecutivo deste ano, já que em 21 de julho, tinha subido em 50 pontos base as três taxas de juro diretoras, a primeira subida em 11 anos, com o objetivo de travar a inflação.

Divisas................terça-feira...............segunda-feira

Euro/dólar............0,95806.................0,96088

Euro/libra............0,89751.................0,90017

Euro/iene.............138,73...................139,07

Dólar/iene............144,84...................144,77