Euro estabiliza à volta dos 1,02 dólares

O euro estabilizou-se esta segunda-feira nos 1,02 dólares, sem encontrar compradores, apesar da melhoria do ânimo dos mercados e da tolerância ao risco.

Cerca das 17:33, hora de Lisboa, o euro seguia nos 1,0201 dólares, ligeiramente acima dos 1,0183 dólares de sexta-feira, aproximadamente à mesma hora.

A moeda única valorizou-se face à libra, mas recuou ligeiramente face ao iene.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou o câmbio de referência em 1,0199 dólares.

A forte criação de emprego nos Estados Unidos aumenta as possibilidades de que a Reserva Federal (Fed) aumente as suas taxas de juro de forma mais agressiva.

O dólar irá depreciar-se de forma "mais constante no final do terceiro trimestre devido à desaceleração do ciclo de subidas da Fed, à medida que a política entra em território de aperto e a economia começa a sentir todos os efeitos do endurecimento das condições de financiamento", preveem os analistas da Monex Europe, citados pela Efe.

Na primeira sessão desta semana, a moeda única oscilou entre 1,0159 e os 1,0214 dólares.

Divisas................segunda-feira.............sexta-feira

Euro/dólar............1,0201.................1,0183

Euro/libra............0,84413................0,84319

Euro/iene.............137,31..................137,62

Dólar/iene............134,62..................135,15