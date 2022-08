Euro mantém-se a negociar acima de 1,02 dólares

© EPA/CLAUDIO ONORATI

O euro continuou esta terça-feira a negociar ligeiramente acima de 1,02 dólares, com o mercado prudente antes da publicação de dados da inflação nos Estados Unidos que podem influenciar as decisões da Reserva Federal (Fed) em setembro.

Às 17:55 (hora de Lisboa), o euro negociava a 1,0217 dólares, quando na segunda-feira quase à mesma hora seguia a 1,0201 dólares.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou o câmbio de referência do euro em 1,0234 dólares.

O Departamento do Trabalho norte-americano divulga na quarta-feira o relatório sobre os preços no consumidor em julho e na quinta-feira sobre os preços no produtor.

Investidores e economistas aguardam a publicação destes dados para ver se as subidas mais agressivas das taxas de juro da Reserva Federal (Fed) nos últimos meses ajudaram a controlar a inflação, que atingiu o nível mais alto em quatro décadas.

Divisas................terça-feira............segunda-feira

Euro/dólar............1,0217..................1,0201

Euro/libra............0,84567................0,84413

Euro/iene.............137,93..................137,31

Dólar/iene............135,01..................134,62