Euro negoceia acima da paridade face ao dólar

O euro seguia esta segunda-feira a negociar acima da paridade face ao dólar e chegou ao máximo desde meados de agosto, impulsionado pela determinação do Banco Central Europeu (BCE) em prosseguir a subida das taxas de juro.

Cerca das 17:40 de Lisboa, a moeda única transacionava-se nos 1,0135 dólares, acima dos 1,0054 dólares registados aproximadamente à mesma hora de sexta-feira.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou o câmbio de referência do euro nos 1,0155 dólares.

O BCE voltou esta segunda-feira a insistir na continuação da subida das taxas de juro, que estão agora em 1,25%, depois de ter aumentado na passada quinta-feira, a maior subida da sua história.

O membro do comité executivo do BCE Isabel Schnabel disse esperar "subir mais as taxas de juro para níveis que assegurem que a inflação regressa a tempo" para o objetivo de 2% a médio prazo.

A cotação da moeda única oscilou esta segunda-feira entre os 1,0062 e os 1,0195 dólares.

Divisas................segunda-feira...............sexta-feira

Euro/dólar...........1,0135....................1,0054

Euro/libra............0,86622.................0,86696

Euro/iene.............144,26...................143,30

Dólar/iene............142,33...................142,53