Euro recua face ao dólar para valor mínimo em duas semanas

O euro caiu esta quinta-feira para um mínimo de duas semanas face ao dólar, devido ao ritmo acelerado de subida das taxas de juro do banco central norte-americano.

Às 18:18 (hora de Lisboa), o euro negociava a 0,97665 dólares, quando na quarta-feira quase à mesma hora seguia a 0,99766 dólares.

O dólar subiu após o aumento das taxas de juro de 75 pontos base anunciado pela Reserva Federal norte-americana na quarta-feira ao fim da tarde e das declarações do presidente do banco central dos Estados Unidos.

Jerome Powell afirmou que o nível final em que as taxas de juro se fixarão no fim deste ciclo de aumentos, que começou em março, poderá ser superior ao inicialmente esperado.

A rentabilidade das obrigações do Tesouro norte-americano e o dólar subiram e as bolsas caíram após as declarações de Powell.

O Banco de Inglaterra também anunciou esta quinta-feira uma subida de 75 pontos base na sua principal taxa de juro e a libra esterlina perdia 1,05% em relação ao euro e 1,69% face ao dólar, seguindo a valer 1,1188 dólares.

Divisas................quinta-feira.............quarta-feira

Euro/dólar............0,97665................0,99766

Euro/libra............0,87421................0,86339

Euro/iene.............144,33..................145,42

Dólar/iene............147,81..................144,76