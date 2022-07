Euro segue em mínimos de 2002 face ao dólar

© EPA/SHAHZAIB AKBER

O euro negociava esta terça-feira a menos de 1,03 dólares, em valores mínimos desde finais de 2002, porque o medo de uma recessão leva os investidores a refugiarem-se na moeda norte-americana.

Às 18:20 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,0256 dólares, quando na segunda-feira ao fim da tarde negociava a 1,0423 dólares.

O crescimento da atividade económica na zona euro abrandou fortemente em junho no setor privado, segundo o índice PMI composto da S&P Global.

"É um sinal de que as economias começam realmente a sentir o efeito da inflação elevada", sublinham os analistas da OFX.

A tensão no setor da energia na Europa provocada pela guerra na Ucrânia, que tem levado nos últimos dias a uma subida ainda maior do preço do gás, também tem penalizado a moeda europeia.

"Os crescentes temores de uma recessão levam o euro a cair, enquanto o dólar dispara", comentou Fiona Cincotta, analista de City Index, citada pela AFP.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou o câmbio de referência do euro em 1,0290 dólares.

Divisas................terça-feira...........segunda-feira

Euro/dólar............1,0256..................1,0423

Euro/libra............0,85902................0,86068

Euro/iene.............139,15................. 141,45

Dólar/iene............135,77................. 135,70