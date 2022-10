Euro segue em paridade com dólar após reunião do BCE

© EPA/CROATIAN NATIONAL BANK

Dinheiro Vivo/Lusa 27 Outubro, 2022 • 19:55 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O euro negociava esta quinta-feira em paridade com o dólar, com um ligeiro recuo em relação a quarta-feira, após o Banco Central Europeu (BCE) subido em 75 pontos base as suas taxas de juro.

Esta foi a terceira subida consecutiva das taxas de juro do BCE em poucos meses, tendo este ciclo de aumentos começado em julho.

Às 17:50 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,0001 dólares, quando na quarta-feira ao fim da tarde negociava a 1,0096 dólares.

Na conferência de imprensa após a reunião, a presidente do BCE afirmou que as decisões serão tomadas reunião a reunião, sem adiantar se o aumento que é esperado em dezembro será tão agressivo.

Divisas................quinta-feira............quarta-feira

Euro/dólar............1,0001.................1,0096

Euro/libra............0,86352...............0,86918

Euro/iene.............145,64.................147,36

Dólar/iene............145,63.................147,95