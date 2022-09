Euro segue estável após ligeira recuperação

© INA FASSBENDER/AFP

O euro seguia esta sexta-feira estável face ao dólar, depois da recuperação que registou na sequência de declarações da presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, sobre novas subidas das taxas de juro.

Às 17:47 (hora de Lisboa), o euro negociava a 0,97790 dólares, quando na quinta-feira quase à mesma hora negociava a 0,97844 dólares.

O BCE fixou o câmbio de referência do euro em 0,9748 dólares.

Na quarta-feira, as declarações de Lagarde a sinalizar novas subidas das taxas de juro nas próximas reuniões do BCE apoiaram a subida do euro.

No entanto, os analistas apontam que existem fatores que pressionam o euro.

A possibilidade de a Alemanha, maior economia europeia, entrar em recessão no final deste ano ou no início de 2023 é cada vez maior, indicaram num relatório conjunto os principais institutos económicos.

Foi divulgado, esta sexta-feira, que a taxa de inflação anual da zona euro atingiu em setembro 10%, quando tinha ficado em 9,1% em agosto, segundo uma estimativa rápida do Eurostat.

O setor da energia é o que apresenta, em setembro, a taxa de inflação anual mais elevada: 40,8% face aos 38,6% de agosto.

A libra também deu sinais de estar a recuperar, principalmente face ao dólar, depois de ter atingido um valor mínimo de 1,0350 dólares na segunda-feira. Esta sexta-feira seguia a 1,1128 dólares.

Divisas................sexta-feira..............quinta-feira

Euro/dólar............0,97790.................0,97844

Euro/libra............0,87938.................0,88395

Euro/iene.............141,53...................141,38

Dólar/iene............144,74...................144,50