Euro sobe antes da reunião do BCE

O euro negociava esta terça-feira perto da paridade com o dólar, ao registar nova subida, antes da reunião de quinta-feira do Banco Central Europeu (BCE).

Às 18:00 (hora de Lisboa), o euro seguia a 0,99735 dólares, quando na segunda-feira negociava a 0,98959 dólares.

O BCE fixou o câmbio de referência do euro em 0,9861 dólares.

O mercado aguarda a reunião do BCE, com os analistas a preverem uma nova subida das taxas de juro para travar a inflação que está perto de 10% na zona euro.

Nos Estados Unidos, os preços no imobiliário baixaram em agosto 1,3% em relação ao mês anterior, devido ao aumento dos juros das hipotecas.

A libra esterlina avançava 0,67% em relação ao euro e 1,55% face ao dólar, no dia em que Rishi Sunak sucedeu a Liz Truss no cargo de primeiro-ministro do Reino Unido.

Divisas................terça-feira............segunda-feira

Euro/dólar............0,99735................0,98959

Euro/libra............0,86895................0,87642

Euro/iene.............147,17..................146,85

Dólar/iene............147,53..................148,41