Euro sobe após Lagarde sinalizar novos aumentos das taxas de juro

O euro subiu esta quarta-feira face ao dólar, após declarações da presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, a anunciar que nas próximas reuniões da instituição haverá novos aumentos das taxas de juro.

Cerca das 18:00 (hora de Lisboa), o euro negociava a 0,97052 dólares, quando na terça-feira seguia a 0,95806 dólares.

O BCE fixou o câmbio de referência do euro em 0,9565 dólares.

"A médio prazo temos de trazer a inflação de volta aos 2,0% e faremos o que temos de fazer. Isto é, continuar a aumentar as taxas de juro nas próximas reuniões", disse Lagarde num evento em Frankfurt, declarações que contribuíram para travar a queda do euro.

A libra também subiu, principalmente face ao dólar, após uma intervenção do Banco de Inglaterra no mercado obrigacionista.

A intervenção do Banco de Inglaterra foi justificada com "riscos reais para a estabilidade financeira britânica", depois de o novo Governo britânico ter anunciado na passada sexta-feira medidas orçamentais com custos elevados, incluindo medidas de apoio à economia e um corte nos impostos, que causaram perturbação nos mercados.

A libra caiu para um mínimo histórico de 1,0350 dólares na segunda-feira e não conseguiu recuperar muito desde então.

Depois de ter continuado a afundar logo após ter sido anunciada a intervenção do banco central, a libra viria a ganhar terreno durante a tarde e seguia a 1,0858 dólares, recuperando 1,13% em relação ao dólar.

Divisas................quarta-feira...............terça-feira

Euro/dólar............0,97052.................0,95806

Euro/libra............0,89383.................0,89751

Euro/iene.............139,95...................138,73

Dólar/iene............144,20...................144,84