Euro sobe e está mais perto da paridade com o dólar

Dinheiro Vivo/Lusa 24 Outubro, 2022 • 19:40

O euro subiu esta segunda-feira e negociou mais perto da paridade com o dólar, a poucos dias de uma nova reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE).

Às 18:15 (hora de Lisboa), o euro seguia a 0,98959 dólares, quando na sexta-feira quase à mesma hora negociava a 0,98655 dólares.

O mercado aguarda a reunião do BCE na próxima quinta-feira, devendo a instituição liderada por Christine Lagarde continuar a seguir a trajetória de subida das taxas de juro.

No encerramento do mercado bolsista, a libra esterlina baixava 0,61% face ao euro e 0,55% em relação ao dólar, no dia em que Rishi Sunak assumiu a liderança do Partido Conservador, devendo tornar-se o próximo primeiro-ministro britânico.

A libra tinha subido significativamente depois de no domingo à noite o ex-primeiro-ministro britânico Boris Johnson ter anunciado que não disputaria a liderança do partido.

Divisas................segunda-feira..............sexta-feira

Euro/dólar............0,98959................0,98655

Euro/libra............0,87642................0,87535

Euro/iene.............146,85..................144,57

Dólar/iene............148,41..................146,55