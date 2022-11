Euro sobe e segue mais perto da paridade com o dólar

© INA FASSBENDER/AFP

O euro subiu esta sexta-feira e negociava mais perto da paridade com o dólar, após a publicação do relatório sobre o mercado laboral norte-americano e de declarações da presidente do Banco Central Europeu (BCE).

Às 17:55 (hora de Lisboa), o euro seguia a 0,99410 dólares, quando na quinta-feira ao fim da tarde negociava a 0,97665.

O BCE fixou o câmbio de referência do euro em 0,9872 dólares.

Nos Estados Unidos, o Departamento do Trabalho divulgou que taxa de desemprego subiu em outubro para 3,7%, mas a criação de emprego permaneceu sólida.

A economia norte-americana criou 261 mil empregos no mês passado, num contexto de luta contra a inflação que implica um abrandamento do mercado de trabalho.

Num discurso na capital da Estónia, Tallinn, a presidente do BCE, Christine Lagarde, alertou que haverá mais aumentos das taxas de juro para conter a inflação na zona euro.

"Aumentámos as taxas em 200 pontos base e esperamos subir mais. O nosso trabalho ainda está longe de estar terminado", disse Lagarde.

Divisas................sexta-feira.............quinta-feira

Euro/dólar............0,99410................0,97665

Euro/libra............0,87706................0,87421

Euro/iene.............145,63..................144,33

Dólar/iene............146,50..................147,81